На автобусных остановках в Ярославле появились надписи «Сделана с нарушениями»

Ярославцы продолжают бороться за сохранение остановок у Толбухинского моста. ФОТО Наталья Бородина

При этом активисты нашли в Ярославле еще более двадцати остановок, которые тоже не соответствуют нормативам. Самые проблемные остановки — в Брагине на улице Труфанова.

А вообще у этих остановочных комплексов нет заездных карманов, а вот пешеходные переходы как раз рядом есть. Причем вблизи образовательных и административных учреждений. Для примера можно привести расположенные в разных районах города остановки «Радиозавод», «Улица Урицкого», «Проспект Машиностроителей», «Улица Добрынина», «Красная площадь» (в сторону Волковского театра) и «Знаменская башня» (в сторону ТЮЗа).

На этих и других остановках теперь можно увидеть объявления «Эта остановка сделана с нарушениями». Активисты как бы намекают — оставьте в покое новые остановки, разберитесь со старыми.

ГИБДД говорит, что остановки потенциально аварийны. Активисты проверили статистику. С июля прошлого года в Красноперекопском районе произошло 358 дорожных происшествия с 12 погибшими. При этом на перекрестке Толбухина и Большой Федоровской (где около «МебельМаркта» расположены новые остановки) не было ни одного ДТП.

Что будет в итоге с остановками, решит суд, заседание которого назначено на 1 июня.