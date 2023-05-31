В Ярославле наградили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Полицейский дядя Степа - 2023»

В конкурсе приняли участи более 60 детей Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле наградили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа - 2023». В этом году в конкурсе приняли участи более 60 детей.

- На региональном этапе компетентным жюри были определены четыре лучших работы, которые направлены для участия во всероссийском этапе Конкурса. Победителями стали: Давлат Телегин и Ксения Новоженина из Даниловского района, Ирина Грибкова из Первомайского района, Виктория Шибина из Ярославля, София Радиванюк из Ярославля. В торжественной обстановке ребятам вручены дипломы и подарки, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.