Жительница Переславля обвиняется в убийстве своего знакомого Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Переславле 29-летняя местная жительница обвиняется в убийстве своего знакомого.

Трагедия произошла в марте текущего года. Женщина вместе с 44-летним приятелем выпивали в квартире на улице Пушкина. Между ними завязалась ссора, злоумышленница схватилась за кухонный нож и ударила им мужчину в грудь.

- От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления. Преступник был задержан в кратчайший срок, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СКР по Ярославской области. - Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.