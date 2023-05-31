В Рыбинске в этом году не откроют ни одного пляжа

В Рыбинске установили 27 аншлагов, запрещающих купание.
Фото: Администрация Рыбинска
Рыбинцам запретили купаться в черте города: вода не соответствует санитарным нормам.
- В Рыбинске нет официальных пляжей, есть оборудованное место отдыха у воды – в микрорайоне Переборы. В этом году оно единственное, поскольку на левом берегу у моста разместилась строительная площадка. Купание в городской черте запрещено из-за неблагоприятного по бактериологическим показателям состояния воды в Волге, - рассказал начальник поисково-спасательного отряда города Рыбинска Александр Слюсаренко.
Осложняют ситуацию и гидросооружения, купание рядом с которыми может привести к гибели.
В прошлом году переплыть Волгу попытались пять человек, но сил на это хватило не всем. К счастью, им на помощь вовремя подоспели спасатели.
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