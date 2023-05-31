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НовостиПроисшествия31 мая 2023 11:50

Ярославского водителя будут судить за ДТП, устроенное им в пьяном виде

С места аварии мужчина скрылся
Полина Вачнадзе
В суд направлено уголовное дело, возбужденное по факту ДТП в Ярославском районе.

В суд направлено уголовное дело, возбужденное по факту ДТП в Ярославском районе.

Фото: Сергей ГАПОН

В суд направлено уголовное дело, возбужденное по факту ДТП в Ярославском районе. Авария на дороге Григорьевское – Шоломово произошла в ноябре прошлого года. 61-летний мужчина пьяным сел за руль «Газели» и не справился с управлением машины.

- Обвиняемый выехал на нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог, не уступил дорогу автомобилю «Лада Гранта», который двигался по главной автодороге, и произвел с ним столкновение, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Водитель постарался как можно быстрее скрыться с места аварии, сообщили в полиции, и даже не оказал помощь 22-летней девушке, пострадавшей в ДТП.

- Ее здоровью был причинен тяжкий вред, - уточнили в пресс-службе УМВД.