Ярославского водителя будут судить за ДТП, устроенное им в пьяном виде

В суд направлено уголовное дело, возбужденное по факту ДТП в Ярославском районе. Фото: Сергей ГАПОН

В суд направлено уголовное дело, возбужденное по факту ДТП в Ярославском районе. Авария на дороге Григорьевское – Шоломово произошла в ноябре прошлого года. 61-летний мужчина пьяным сел за руль «Газели» и не справился с управлением машины.

- Обвиняемый выехал на нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог, не уступил дорогу автомобилю «Лада Гранта», который двигался по главной автодороге, и произвел с ним столкновение, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Водитель постарался как можно быстрее скрыться с места аварии, сообщили в полиции, и даже не оказал помощь 22-летней девушке, пострадавшей в ДТП.

- Ее здоровью был причинен тяжкий вред, - уточнили в пресс-службе УМВД.