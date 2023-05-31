В мэрии Ярославля объяснили, для чего опиливают деревья в городе

В Ярославле проводят опиловку деревьев. Фото: Мэрия Ярославля

В мэрии пояснили ярославцам, для чего специалисты «Горзеленхозстроя» проводят опиловку и обрезку деревьев. Сейчас работы идут в районе Толбухинского моста – здесь выявили ясень, пораженный изумрудной узкотелой златкой. Распространение инфекции необходимо было предотвратить.

- Такие виды работ проводятся по всему городу, в том числе и в центре. Во всех регионах Российской Федерации есть предписание выполнить опиловку деревьев, чтобы уничтожить заболевания и предотвратить распространение инфекции, - рассказала инженер по защите и охране леса Светлана Макарова.

Кроме предотвращения распространения инфекций, опиловка нужна для омоложения деревьев, формирования их кроны.

- Обрезка деревьев - это обязательная часть процедур по содержанию древесно-кустарниковых растений в городе. Санитарные и уходовые рубки необходимы деревьям, оказавшимся в условиях низкой жизненности. Считаю, что в этом вопросе всем нам, жителям города, нужно довериться специалистам, которые никак не вредят растениям, а только облегчают им последующую жизнь и продлевают молодость, - пояснила доцент кафедры ботаники и микробиологии ЯрГУ им. Демидова Марина Борисова.

Перед тем, как приступить к опиловке, специалисты оценивают состояние дерева, в том числе, и с помощью специальных приборов.