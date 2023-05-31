Движение по Волжскому мосту в Рыбинске закроют на семь ночей

Движение по мосту в Рыбинске закроют на семь ночей с 3 июня. Фото: Администрация Рыбинска

Волжский мост в Рыбинске вновь закроют для движения транспорта. Ограничения будут действовать на протяжении семи ночей: с 3 по 10 июня с полуночи до 5 утра.

- Пешеходное движение по тротуару останется отрытым, - уточнили в администрации города.

В ночные смены компания-подрядчик «ЕКС» проведет демонтажные работы пролетного строения ПС8.

Полную информацию о работах на мосту, перекрытии движения и маршрутах общественного транспорта можно узнать здесь.