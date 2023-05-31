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НовостиОбщество31 мая 2023 9:34

В Ярославской области пройдет авиационный фестиваль «Рыбинское небо»

Он состоится на аэродроме Южный 3 июня
Полина Вачнадзе
В Ярославской области 3 июня пройдет пятый авиационный фестиваль «Рыбинское небо».

В Ярославской области 3 июня пройдет пятый авиационный фестиваль «Рыбинское небо».

Фото: Администрация Рыбинска

В Ярославской области 3 июня пройдет пятый авиационный фестиваль «Рыбинское небо». Начнется праздник на аэродроме Южный в полдень.

- В программе соревнования по парашютному спорту, концерт и выставка авиационной техники, мастер-класс по укладке парашюта и, если позволят погодные условия, подъем на тепловом аэростате, - рассказали в администрации города.

Торжественно открытие запланировано на 13:00. Перед гостями фестиваля выступят лучшие творческие коллективы Рыбинска и Рыбинского района.

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