В Ярославской области пройдет авиационный фестиваль «Рыбинское небо»

В Ярославской области 3 июня пройдет пятый авиационный фестиваль «Рыбинское небо». Фото: Администрация Рыбинска

В Ярославской области 3 июня пройдет пятый авиационный фестиваль «Рыбинское небо». Начнется праздник на аэродроме Южный в полдень.

- В программе соревнования по парашютному спорту, концерт и выставка авиационной техники, мастер-класс по укладке парашюта и, если позволят погодные условия, подъем на тепловом аэростате, - рассказали в администрации города.

Торжественно открытие запланировано на 13:00. Перед гостями фестиваля выступят лучшие творческие коллективы Рыбинска и Рыбинского района.

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