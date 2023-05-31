Глава Рыбинска показал, как будет выглядеть новая школа в Прибрежном

Новая школа в Прибрежном рассчитана на 1100 мест. Фото: Администрация Рыбинска

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков на своей странице ВКонтакте опубликовал эскизы школы, которую планируют построить в Прибрежном.

- Визуализация будущего образовательного учреждения готова. К августу сдадим проектно-сметную документацию в экспертизу. Для строительства рассчитываем войти в федеральные программы, - сказал Дмитрий Рудаков. - Прибрежный - динамично развивающийся район с хорошими перспективами, ему необходима новая современная школа.

О планах по строительству новой школы стало известно в ноябре прошлого года. Образовательное учреждение на улице Корнева рассчитано на 1100 учеников.