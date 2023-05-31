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НовостиОбщество31 мая 2023 9:26

Глава Рыбинска показал, как будет выглядеть новая школа в Прибрежном

Образовательное учреждение рассчитано на 1100 учеников
Полина Вачнадзе
Новая школа в Прибрежном рассчитана на 1100 мест.

Новая школа в Прибрежном рассчитана на 1100 мест.

Фото: Администрация Рыбинска

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков на своей странице ВКонтакте опубликовал эскизы школы, которую планируют построить в Прибрежном.

- Визуализация будущего образовательного учреждения готова. К августу сдадим проектно-сметную документацию в экспертизу. Для строительства рассчитываем войти в федеральные программы, - сказал Дмитрий Рудаков. - Прибрежный - динамично развивающийся район с хорошими перспективами, ему необходима новая современная школа.

О планах по строительству новой школы стало известно в ноябре прошлого года. Образовательное учреждение на улице Корнева рассчитано на 1100 учеников.