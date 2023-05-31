В ярославские санатории на отдых приедут дети из приграничных районов Белгородской области

В Ярославской области отдохнут дети из приграничных районов Белгородского региона. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ярославский регион из приграничных районов Белгородской области приедут дети. Часть своих летних каникул ребята проведут в пансионате «Сосновый бор» и в санатории «Ясные зори».

По информации ТАСС, к Михаилу Евраеву с просьбой оказать содействии в организации отдыха детей обратился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Сейчас уточняется, сколько детей сможет принять наш регион.

Также руководство Белгородской области ведет переговоры с главами Крыма, Ставропольского края и Калужской области. 300 детей из Шебекинского округа приедут на отдых в лагеря под Воронежем.