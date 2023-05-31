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НовостиОбщество31 мая 2023 8:55

В ярославские санатории на отдых приедут дети из приграничных районов Белгородской области

Ребят разместят в двух санаториях
Полина Вачнадзе
В Ярославской области отдохнут дети из приграничных районов Белгородского региона.

В Ярославской области отдохнут дети из приграничных районов Белгородского региона.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ярославский регион из приграничных районов Белгородской области приедут дети. Часть своих летних каникул ребята проведут в пансионате «Сосновый бор» и в санатории «Ясные зори».

По информации ТАСС, к Михаилу Евраеву с просьбой оказать содействии в организации отдыха детей обратился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Сейчас уточняется, сколько детей сможет принять наш регион.

Также руководство Белгородской области ведет переговоры с главами Крыма, Ставропольского края и Калужской области. 300 детей из Шебекинского округа приедут на отдых в лагеря под Воронежем.