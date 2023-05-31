В Ярославле после конфликта с буйным пассажиром умер водитель троллейбуса

30 мая в Ярославле на своем рабочем месте скончался 59-летний водитель троллейбуса №5. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Вчера, 30 мая, на своем рабочем месте скончался 59-летний водитель троллейбуса №5. Незадолго до этого в салоне произошел конфликт – неадекватный пассажир устроил скандал, разбил стекло. Мужчину вывели, водитель попытался продолжить движение, но не смог. Он сел в кресло и умер. По всей видимости, отказало сердце.

Не исключено, что причиной сердечного приступа стал стресс. В региональном СКР уточнили: драки между водителем и пассажиром не было, внешних признаков насильственной смерти на теле погибшего мужчины нет.

- Проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти, - сообщили в пресс-службе ведомства.