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НовостиПроисшествия31 мая 2023 7:24

В Ярославле после конфликта с буйным пассажиром умер водитель троллейбуса

У мужчины, судя по всему, отказало сердце
Полина Вачнадзе
30 мая в Ярославле на своем рабочем месте скончался 59-летний водитель троллейбуса №5.

30 мая в Ярославле на своем рабочем месте скончался 59-летний водитель троллейбуса №5.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Вчера, 30 мая, на своем рабочем месте скончался 59-летний водитель троллейбуса №5. Незадолго до этого в салоне произошел конфликт – неадекватный пассажир устроил скандал, разбил стекло. Мужчину вывели, водитель попытался продолжить движение, но не смог. Он сел в кресло и умер. По всей видимости, отказало сердце.

Не исключено, что причиной сердечного приступа стал стресс. В региональном СКР уточнили: драки между водителем и пассажиром не было, внешних признаков насильственной смерти на теле погибшего мужчины нет.

- Проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти, - сообщили в пресс-службе ведомства.