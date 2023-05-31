Разочаровавшийся в праймериз экс-мэр Рыбинска пойдет на выборы в Ярославскую облдуму

Денис Добряков намерен участвовать в выборах в Ярославскую облдуму. ФОТО: страница Дениса Добрякова ВКонтакте

Бывший мэр Рыбинска и генеральный директор АО «НИИ парашютостроения» Денис Добряков занял в праймериз третье место, набрав чуть меньше 900 голосов. Но он все равно намерен бороться за депутатский мандат на предстоящих выборах в Ярославскую областную Думу.

На своей странице ВКонтакте Денис Добряков заявил, что разочарован проведением предварительного голосования в Рыбинске.

- На организованные социальные группы - учителей, воспитателей, работников учреждений спорта и культуры, коллективы предприятий - оказывалось давление. Использовалась незаконная агитация, принуждение избирателей, черные технологии для запугивания и обмана людей, - считает бывший глава города. - Это лишь часть зафиксированных нарушений, которые выявлены в ходе этого предварительного голосования. Все они станут поводом для проверки на уровне Центрального исполнительного комитета партии.

При этом из партии «Единая Россия» Денис Добряков выходить не собирается, о чем также сообщил в своем посте.