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НовостиПроисшествия30 мая 2023 14:04

У офиса банка на улице Кирова в Ярославле задержали двоих человек

В полиции прокомментировали происходящее
Полина Вачнадзе
В Ярославле сотрудники правоохранительных органов задержали двоих человек. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославле сотрудники правоохранительных органов задержали двоих человек. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Днем 30 мая у банка на улице Кирова в Ярославле сотрудники правоохранительных органов задержали двоих человек. Мужчин быстро вывели из офиса и практически погрузили в белый УАЗ.

- Проводятся оперативные мероприятия, - так прокомментировали происходящее в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Все заняло буквально пару минут. По информации КП-Ярославль, работал полицейский спецназ. Подробности уточняются.