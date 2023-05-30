У офиса банка на улице Кирова в Ярославле задержали двоих человек

В Ярославле сотрудники правоохранительных органов задержали двоих человек. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Днем 30 мая у банка на улице Кирова в Ярославле сотрудники правоохранительных органов задержали двоих человек. Мужчин быстро вывели из офиса и практически погрузили в белый УАЗ.

- Проводятся оперативные мероприятия, - так прокомментировали происходящее в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Все заняло буквально пару минут. По информации КП-Ярославль, работал полицейский спецназ. Подробности уточняются.