В Ярославской области признали фиктивным брак россиянина и гражданки Нигерии

В Ярославской области признан фиктивным брак жителя Некрасовского района и гражданки Нигерии. Фото: Тимур ХАНОВ.

В Ярославской области признан фиктивным брак жителя Некрасовского района и гражданки Нигерии. Пара вызвала подозрения у сотрудников прокуратуры.

- При проверке исполнения требований миграционного законодательства выявлен факт регистрации в Некрасовском районе гражданки Нигерии. Установлено, что женщина по месту жительства не проживает, согласие о ее регистрации дано супругом, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Дальнейшая проверка показала, что брак заключался без намерения создать семью, а лишь для того, чтобы иностранка смогла быстрее получить российское гражданства.

- Прокурор Некрасовского района обратился в суд с заявлением о признании брака недействительным. Требования удовлетворены в полном объеме, - уточнили в ведомстве.