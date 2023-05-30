Мэрию Ярославля обязали построить дорогу в поселке Куйбышево

Суд обязал мэрию Ярославля построить дорогу в поселке Куйбышево. Фото: Прокуратура Ярославской области

Прокуратура Ярославля обратилась в суд с требованием обязать мэрию города построить дорогу в поселке Куйбышево. В 2020 и 2021 годах в поселке получили земельные участки более 30 многодетных и молодых семей. Городские власти участки выдали, однако, дорогу к ним до сих пор не сделали.

- Согласно правовой позиции Конституционного суда РФ предоставление в качестве меры социальной поддержки земельных участков, не обеспеченных инженерной инфраструктурой, не позволяет использовать их по целевому назначению и возлагает на граждан бремя несения дополнительных финансовых затрат, связанных с инфраструктурным оснащением предоставленных земельных участков, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Фрунзенский районный суд, в который с заявлением обратилась прокуратура, признал правоту ведомства. Требования были удовлетворены, но в законную силу решение суда пока не вступило.

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