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НовостиОбщество30 мая 2023 11:02

В Ярославле летом будут работать два городских пляжа

Купальный сезон в Ярославской области откроется 1 июня
Полина Вачнадзе
В Ярославле будут работать только два официальных пляжа, в остальных местах купаться запрещено.

В Ярославле будут работать только два официальных пляжа, в остальных местах купаться запрещено.

Фото: Полина Вачнадзе

1 июня в Ярославской области стартует купальный сезон, который продлится до 31 августа. Накануне открытия специалисты Роспотребнадзора проверили пляжи Ярославля и в итоге разрешил купаться только на двух из них – Тверицком и Дзержинском, который находится в Норском. На данный момент показатели там соответствуют нормам.

В парке «Подзеленье» можно только отдыхать и загорать – купаться там в этом году, впрочем, как и в прошлом, запрещено.

Специалисты Центра гражданской защиты обследовали дно водоемов, собрали с мест отдыха ярославцев мусор и провели обработку территорий от клещей. Сейчас к открытию сезона готовятся спасательные посты. Спасатели будут дежурить на пляжах ежедневно до 21:00.