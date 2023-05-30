Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 мая 2023 8:02

После ДТП с автобусом прокуратура проверит ООО «Первая пассажирская компания»

Желтый автобус пробил забор и едва не врезался в дом
Полина Вачнадзе
После ДТП, в которео попал автобус, прокуратура проводит проверку. ФОТО: группа "Местоположение ДПС - Ярославль" ВКонтакте

После ДТП, в которео попал автобус, прокуратура проводит проверку. ФОТО: группа "Местоположение ДПС - Ярославль" ВКонтакте

Прокуратура Ярославской области проверит ООО «Первая пассажирская компания». Вечером 29 мая автобус №12, принадлежащий этой транспортной фирме, попал в ДТП: сначала столкнулся с автомобилем, а потом, пробив ограждение, выехал на тротуар и врезался в дерево. Водитель общественного транспорта госпитализирован.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению сотрудниками ГИБДД требований законодательства при проведении административного расследования, а также вопросам охраны труда водителей автотранспортного предприятия, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ситуацию взял под свой контроль прокурор региона.