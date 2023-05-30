Между Ярославлем и Пермью планируют открыть прямое авиасообщение

Между Ярославлем и Пермью собираются открыть авиасообщение. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Между Ярославлем и Пермью собираются открыть авиасообщение. Об этом со ссылкой на исполняющего обязанности руководителя регионального департамента транспорта Мурата Баснукаева сообщает ТАСС.

По словам Мурата Баснукаева, сейчас готовятся соглашения с регионами. Ориентировочно самолеты по маршруту Ярославль-Пермь и Пермь-Ярославль начнут летать в июле.

Также планируется наладить прямое авиасообщение с Уфой и Екатеринбургом.

Сейчас из ярославского аэропорта «Туношна» можно улететь в Санкт-Петербург, Сочи, Казань.