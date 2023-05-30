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НовостиОбщество30 мая 2023 7:06

Между Ярославлем и Пермью планируют открыть прямое авиасообщение

Ориентировочно это должно произойти в июле
Полина Вачнадзе
Между Ярославлем и Пермью собираются открыть авиасообщение.

Между Ярославлем и Пермью собираются открыть авиасообщение.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Между Ярославлем и Пермью собираются открыть авиасообщение. Об этом со ссылкой на исполняющего обязанности руководителя регионального департамента транспорта Мурата Баснукаева сообщает ТАСС.

По словам Мурата Баснукаева, сейчас готовятся соглашения с регионами. Ориентировочно самолеты по маршруту Ярославль-Пермь и Пермь-Ярославль начнут летать в июле.

Также планируется наладить прямое авиасообщение с Уфой и Екатеринбургом.

Сейчас из ярославского аэропорта «Туношна» можно улететь в Санкт-Петербург, Сочи, Казань.