В Ярославле желтый автобус пробил забор и вылетел на тротуар

В Ярославле желтый автобус чуть не врезался в стену дома. ФОТО: группа "Местоположение ДПС - Ярославль" ВКонтакте

Вечером 29 мая на проспекте Октября у дома №25 в Ярославле произошло ДТП с участием желтого автобуса. От столкновения со стеной пятиэтажки автобус спасло дерево.

- По предварительной информации, автобус сначала столкнулся с автомобилем «Шкода», после пробил забор и врезался в дерево, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

С места аварии госпитализировали водителя общественного транспорта. 40-летний мужчина получил травмы. Информации о пострадавших пассажирах нет.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП. По словам очевидцев, водителю автобуса стало плохо, поэтому он потерял управление над машиной.