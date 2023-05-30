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НовостиПроисшествия30 мая 2023 5:59

В Ярославле желтый автобус пробил забор и вылетел на тротуар

ДТП произошло вечером 29 мая на проспекте Октября
Полина Вачнадзе
В Ярославле желтый автобус чуть не врезался в стену дома. ФОТО: группа "Местоположение ДПС - Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле желтый автобус чуть не врезался в стену дома. ФОТО: группа "Местоположение ДПС - Ярославль" ВКонтакте

Вечером 29 мая на проспекте Октября у дома №25 в Ярославле произошло ДТП с участием желтого автобуса. От столкновения со стеной пятиэтажки автобус спасло дерево.

- По предварительной информации, автобус сначала столкнулся с автомобилем «Шкода», после пробил забор и врезался в дерево, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

С места аварии госпитализировали водителя общественного транспорта. 40-летний мужчина получил травмы. Информации о пострадавших пассажирах нет.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП. По словам очевидцев, водителю автобуса стало плохо, поэтому он потерял управление над машиной.