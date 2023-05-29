В Ярославской области из-за некачественного ремонта дорог возбуждено уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области прокуратура провела проверку ремонта дорог по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В мае 2020 года «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» заключило с одним из подрядчиков контракт на ремонт дорог в Ярославле - на сумму более 130 миллионов рублей.

Позже выяснилось, что работы были выполнены с нарушением стандартов – использовались некачественные материалы, асфальтобетонная смесь не соответствовала ГОСТу. Известно, что ее делали на собственном заводе подрядчика.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

- В настоящее время сотрудниками УМВД проводятся обысковые мероприятия и иные следственные действия по месту нахождения структурных подразделений и руководства компании-подрядчика на территории Ярославской и Московской областей, - сообщили в прокуратуре региона. - По результатам расследования уголовного дела будет решен вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности и возмещении причиненного ущерба.