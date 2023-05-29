Оптика пришла в село Курба Ярославской области

Специалисты прокладывают оптоволокно. Фото: ПАО «Ростелеком»

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Доступом в сеть обеспечены теперь и жители деревень Девятово и Василевское Ярославского района. Для этого специалистами было проложено более 11 километров оптоволокна. В итоге возможность подключиться к интернету по технологии «оптика в дом» появилась у жителей еще шестисот домохозяйств.

- Жители Курбы очень ждали появления высокосортного интернета. Ранее в селе была возможность подключения к Сети только по медным линиям. В отличие от старой технологии оптика гарантирует высокую скорость передачи данных. Теперь, когда GPON охватил всё село, жители могут сполна оценить удобство наших цифровых сервисов. Что же касается двух деревень — здесь проводного интернета вообще не было. Можете себе представить, какие эмоции переполняют сейчас жителей Девятова и Василевского! - пояснил директор филиала ПАО «Ростелеком» в Ярославской и Костромской областях Роман Русских.

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