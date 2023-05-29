Житель Тутаевского района на посиделках ударил ножом одного из гостей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тутаевском районе 42-летний мужчина обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия».

В апреле текущего года местный житель пошел домой к своему знакомому в поселок Константиновский. Во время посиделок злоумышленник решил напасть на одного из гостей. Он схватился за нож и ударил мужчину в спину, повредив при этом легкое.

- Потерпевший был оперативно госпитализирован в центральную больницу, ему своевременно оказана медицинская помощь, - сообщили в прокуратуре Ярославской области. - Тутаевский городской суд с учетом данных о личности обвиняемого, тяжести преступления и позиции представителя межрайонной прокуратуры счел ходатайство следователя обоснованным, продлил срок содержания под стражей на 1 месяц.