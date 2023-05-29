В Ярославской области младенец подхватил кишечную инфекцию после центра грудничкового плавания

Детский омбудсмен проверил этот инцидент

В Ярославской области младенец получил острую кишечную инфекцию после того, как побывал с родителями в центре грудничкового плавания. Детский омбудсмен Михаил Крупин провел проверку этой организации.

- Установлено, что внутренний лабораторный контроль за качеством воды в ваннах указанного центра не соответствует требованиям санитарного законодательства, некоторые сотрудники центра осуществляют трудовую деятельность без оформленной медицинской книжки. Кроме того, центром не соблюдается законодательство о защите персональных данных, - сообщил Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области.

Заключение, сделанное после проверки, отправлено в правоохранительные органы.