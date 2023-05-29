Готовность номер один: «Ростелеком» организовал видеонаблюдение за ЕГЭ-2023

Кадр с камеры видеонаблюдения. Изображение: ПАО «Ростелеком»

erid: LjN8JwxF8

Основной период сдачи ЕГЭ начался с 26 мая. До 1 июля государственная итоговая аттестация пройдет в 85 субъектах Российской Федерации и 112 пунктах проведения экзаменов в зарубежных образовательных организациях на базе посольств, консульств, воинских частей в 60 странах мира.

Для наблюдения за основным периодом ЕГЭ-2023 в каждом помещении установлено не менее двух IP-камер. Всего в 6,1 тыс. ППЭ сотрудники компании смонтировали 132,5 тыс. устройств. Охват помещений видеонаблюдением составил 100%.

Все цифровые устройства, задействованные в проекте, обеспечивают необходимый угол обзора, поддерживают высокое разрешение видео и передают качественный звук. Камеры, установленные в аудиториях, расположены таким образом, чтобы в обзор попадали участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов. В поле зрения цифровых устройств не попадают заполненные бланки регистрации и ответы. В тайне остаются и персональные данные участников ЕГЭ.

Камеры видеонаблюдения установлены, в том числе там, где проводится обработка экзаменационных материалов и проверка работ экспертами предметных комиссий, сообщает пресс-служба оператора.

Реклама. ПАО «Ростелеком»

ОГРН 1027700198767

ИНН 7707049388

г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, наб Синопская, д. 14, литера А.

www.rt.ru