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НовостиОбщество29 мая 2023 12:42

В ярославские больницы к следующему лету должны поставить кондиционеры

Такое поручение дал губернатор региона
Анастасия ГОЛУБЕВА
В ярославские больницы к следующему лету должны поставить кондиционеры

В ярославские больницы к следующему лету должны поставить кондиционеры

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ярославские больницы к следующему лету должны поставить кондиционеры. Такое поручение сегодня, 29 мая, дал губернатор региона Михаил Евраев. В первую очередь кондиционеры необходимо установить в операционных, реанимациях и помещениях стационаров.

– Конечно, и в поликлиниках нужны кондиционеры, но людям, которые находятся на длительном лечении, особенно тяжело переносить жару, – сказал Михаил Евраев.

Также глава региона отметил, что необходимо учитывать обустройство системы вентиляции сейчас – при строительстве или ремонте социальных учреждений.