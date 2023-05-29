В ярославские больницы к следующему лету должны поставить кондиционеры Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ярославские больницы к следующему лету должны поставить кондиционеры. Такое поручение сегодня, 29 мая, дал губернатор региона Михаил Евраев. В первую очередь кондиционеры необходимо установить в операционных, реанимациях и помещениях стационаров.

– Конечно, и в поликлиниках нужны кондиционеры, но людям, которые находятся на длительном лечении, особенно тяжело переносить жару, – сказал Михаил Евраев.

Также глава региона отметил, что необходимо учитывать обустройство системы вентиляции сейчас – при строительстве или ремонте социальных учреждений.