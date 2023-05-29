Михаил Евраев поручил оборудовать пляжи в каждом районе Ярославской области Фото: Александра БУДАЕВА

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил оборудовать официальные пляжи по всему региону. На их благоустройство и подготовку к купальному сезону деньги должны выделить главы районов.

– В каждом муниципалитете должны быть оборудованные пляжи с необходимой инфраструктурой: спасательными постами, благоустроенной огороженной территорией, информационным сопровождением, туалетами. Возьмем этот вопрос на контроль, – подчеркнул Михаил Евраев.

Сейчас в области есть только шесть официальных пляжей: по два в Ярославле и Переславле-Залесском, по одному в Угличском и Тутаевском районах.