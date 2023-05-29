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НовостиОбщество29 мая 2023 12:02

Михаил Евраев поручил оборудовать пляжи в каждом районе Ярославской области

На данный момент в регионе есть только шесть официальных пляжей
Анастасия ГОЛУБЕВА
Михаил Евраев поручил оборудовать пляжи в каждом районе Ярославской области

Михаил Евраев поручил оборудовать пляжи в каждом районе Ярославской области

Фото: Александра БУДАЕВА

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил оборудовать официальные пляжи по всему региону. На их благоустройство и подготовку к купальному сезону деньги должны выделить главы районов.

– В каждом муниципалитете должны быть оборудованные пляжи с необходимой инфраструктурой: спасательными постами, благоустроенной огороженной территорией, информационным сопровождением, туалетами. Возьмем этот вопрос на контроль, – подчеркнул Михаил Евраев.

Сейчас в области есть только шесть официальных пляжей: по два в Ярославле и Переславле-Залесском, по одному в Угличском и Тутаевском районах.