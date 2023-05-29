В Тутаеве в ДТП с мопедом и легковушкой пострадали два человека. ФОТО: группа "ТУТАЕВ l ПОДСЛУШАНО" ВКонтакте

В Тутаеве вчера, 28 мая, примерно в 16:50 на улице Розы Люксембург произошло ДТП. Там столкнулись мопед «Ягуар» под управлением 16-летнего подростка и легковушка «Киа Рио», за рулем которой был 47-летний мужчина.

Молодого человека, который вел мопед, госпитализировали, а 17-летнему пассажиру мопеда понадобилась разовая медицинская помощь.

- Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.