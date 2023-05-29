В Ярославле начало лета обещают прохладным

Несколько дней на этой неделе будут дождливыми Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославль через три дня придет лето по календарю, но не по погоде. Прогнозы не очень радуют местных жителей, нужно запасаться зонтиками и . Всю эту неделю ночами будет достаточно прохладно – не больше 9 градусов.

Сегодня, 29 мая, осадков не ожидается, синоптики обещают весь день яркое солнце, однако, столбик термометра не поднимется выше 20 градусов.

Во вторник, 30 мая, погода будет примерно такая же, как накануне, возможно, немного потеплее.

В среду, 31 мая, будет дождь и всего 16 градусов.

В четверг, в первый день лет, выйдет солнышко, и температура воздуха ожидается 21-22 градуса тепла.

В пятницу, 2 июня, снова небольшие осадки и из-за этого похолодание до +17.

В субботу, 3 июня, обещают не больше 14 градусов, но без дождей.

В воскресенье, 4 июня, возможно, воздух прогреется до 17 градусов, но синоптики предупреждают о небольшом дожде. Ночью с воскресенья на понедельник будет всего +4.