В Рыбинском районе пятые сутки ищут 88-летнюю женщину

Приметы пропавшей. ФОТО: ЯрСпас

В Рыбинском районе пятые сутки ищут 88-летнюю Тамару Рогову (Шаркунову). Женщина ушла из дома в поселке Песочное 24 мая. С того момента родственники ничего не знают о ней.

Приметы пропавшей: на вид 88 лет, рост 145 сантиметров, плотное телосложение, седые волосы и карие глаза.

Тамара была одета в темно-синюю кофту и черную юбку. Женщина может нуждаться в медицинской помощи.

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего человека, или видел его с момента пропажи, просьба сообщить по телефонам: 02, 102 или 112 – полиция. 8-910-964-08-38 – горячая линия ЯрСпас, - сообщили в поисково-спасательном отряде.