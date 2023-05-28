В Ярославской области идут работы по созданию минерализованных полос Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области идут работы по созданию минерализованных полос – уже сделано более 50 километров. Такие полосы являются естественным барьером от перехода огня на территорию леса.

– Основное направление работы по охране лесов от пожаров – проведение профилактических мероприятий, и создание и прочистка минерализованных полос – одно из них, – пояснил и. о. директора регионального департамента лесного хозяйства Иван Хитров. – В целом в этом году запланировано их создание общей протяженностью более 800 километров.