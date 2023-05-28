В Рыбинске планируют создать филармонию. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске планируют создать филармонию. Об этом рассказал глава города Дмитрий Рудаков. Сейчас функции филармонию выполняет Музея фортепиано, но его руководителю Алексею Ставицкому в организации музыкальных мероприятий.

- Сегодня концерты прекрасных музыкантов проходят благодаря личным связям создателя нашего музея. Зарегистрировав филармонию, мы сможем войти в филармонический график выступлений лучших музыкальных коллективов и исполнителей страны, - отметил Дмитрий Рудаков.