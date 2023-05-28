Ситуация взята на контроль. Фото: Правительство Ярославской области

В Пошехонье будут ремонтировать недавно благоустроенную площадь Свободы. Работы шли два года, но без недоработок и срывов сроков не обошлось. Стоимость проекта - более 53 миллионов рублей. В прошлом году проверяющие несколько раз говорили подрядчику о замечаниях.

– Еще осенью мы указывали на проблему разрушения новой тротуарной плитки, уложенной между торговыми рядами на площади. Она потрескалась и качается, – отметил руководитель рабочей группы, помощник губернатора Ярославской области Андрей Скоркин. – Мы повторно говорим о том, что ее надо заменить, и в следующий раз рассчитываем увидеть качественно выполненную работу.

Также у рабочей группы были замечания к состоянию дороги, окружающей площадь. Участки проезжей части, асфальт на которых укладывали всего лишь год назад, в дырах и трещинах.

Ситуация по восстановлению взята на контроль.