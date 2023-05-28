В Ярославле росгвардейцы обеспечивали безопасность на Дне города. ФОТО: Управление Росгвардии по Ярославской области

В Ярославле вчера, в День города, росгвардейцы обеспечивали порядок и безопасность на праздничных мероприятиях. Также накануне сотрудники подразделений центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления ведомства провели мероприятия по проверке сотрудников частных охранных организаций, а также напомнили владельцам оружия о правилах оборота оружия, в том числе запрете его ношения в местах проведения массовых мероприятий.

- Помимо этого, сотрудники Управления Росгвардии по Ярославской области приняли участие в праздничных мероприятиях, а также возложили цветы к памятнику Ярославу Мудрому, - сообщили в пресс-службе ведомства.