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НовостиОбщество28 мая 2023 10:42

В Ярославле Михаил Крупин проверил торговые центры после инцидентов с детскими машинками

В одном из случаев ребенок получил перелом
Анастасия ГОЛУБЕВА
Михаил Крупин проверил торговые центры. ФОТО: Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области

Михаил Крупин проверил торговые центры. ФОТО: Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области

В Ярославле детский омбудсмен Михаил Крупин проверил торговые центры после нескольких инцидентов с аттракционами-машинками. В одном из случаев ребенок получил перелом, в другом – просто был напуган. Очевидцы произошедшего выкладывали в соцсети фото разбитой витрины после того, как туда врезалась машинка.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедших инцидентов, изучаются договора страхования, оформление страховых случаев, порядок проведения служебных проверок по факту произошедших инцидентов, - сообщил Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области.