В Ярославской области почти неделю ищут 78-летнюю женщину. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославской области почти неделю ищут 78-летнюю Татьяну Третьякову (Алексееву). Она ушла из дома в поселке Талицы Переславского района 23 мая, и с того момента родные ничего о ней не знают.

Приметы пропавшей: на вид 78-80 лет, рост 160 сантиметров, худощавое телосложение темно-русые волосы с проседью и голубые глаза.

Татьяна была одета в коричневую замшевую шляпу, фиолетовую куртку и черные резиновые ботинки, с собой был коричневый зонт. Женщина может нуждаться в медицинской помощи.

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего человека, или видел его с момента пропажи, просьба сообщить по телефонам: 02, 102 или 112. 8-910-964-08-38 – горячая линия ЯрСпас, - сообщили в поисково-спасательном отряде.