В Рыбинске пожар на мебельной фабрике тушили больше 10 часов Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Рыбинске только сегодня, 28 мая, смогли потушить крупный пожар, который произошел накануне вечером. В субботу примерно в 18:20 на мебельной фабрике «Свобода» началось возгорание. Огонь быстро разнесся по помещению цеха, для его тушения привлекалось все больше спасателей. Ночью на месте происшествия работали 105 человек личного состава и 26 единиц техники. К счастью, пострадавших нет. Ликвидировать пожар удалось только в 05:34.

- В результате пожара уничтожены: кровля цеха, мебель и производственные станки внутри цеха, закопчены стены цеха – на площади 1500 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.