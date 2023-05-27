Елисей и Снежа сейчас все время проводят вместе. Скриншот с видео, Ярославский зоопарк

В Ярославском зоопарке поселился новый житель - самец рыси Елисей. После карантина его выпустили в вольер к рыси Снеже.

- Елисей очень осторожно обходил вольер, изучая местность и соседей - волков. А когда две рыси встретились, они начали знакомиться. Сначала обнюхали друг друга, потом стали контактировать друг с другом – это хороший знак, значит все в порядке - Елисей и Снежа подружились, - рассказали в зоопарке.

Сейчас рыси все время проводят вместе.