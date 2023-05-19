В Ярославле 20 мая колесо обозрения отметит свой первый юбилей
Фото: Правительство Ярославской области
В Ярославле завтра, 20 мая, колесо обозрения отметит свой первый юбилей. В честь его пятилетия местных жителей и гостей города ждет праздничная программа:
— интерактивные площадки;
— выступление циркового коллектива;
— клоуны и ходулисты;
— шоу дрессированных собак.
Вход для всех бесплатный
- Начало в 12 часов, а с 17 часов — концерт творческих коллективов Witchcraft, longlong и «Нуки», - рассказали в правительстве Ярославской области.