В Ярославле из торгового центра эвакуировали людей. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле сегодня, 17 мая, утром из торгово-развлекательного центра «Аура» эвакуировали людей. Покупателей попросили покинуть магазин, люди толпились у входов. Оказалось, что это – плановая тренировка по эвакуации при ЧС. Сотрудники ТРЦ предупредили об этом в своей группе ВКонтакте еще 16 мая вечером.

- Друзья, уведомляем вас о том, что 17 мая в 10:30 в ТРЦ «Аура» будет проходить плановая тренировка по эвакуации при ЧС, - написано в предупреждении.