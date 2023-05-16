Названы победители семейного IT-марафона 2023 года

IT-марафон — возможность проверить уровень цифровой грамотности. Изображение: ПАО «Ростелеком»

erid: LjN8KMWEh

В Международный день семьи, который ежегодно отмечается 15 мая, «Ростелеком», Координационный центр доменов.RU/.РФ и Академия инновационного образования и развития подвели итоги VII Всероссийского семейного IT-марафона. В этом году в IT-марафоне приняли участие 98 семейных команд из 15 регионов России. Лидерами по количеству команд стали Москва, Санкт-Петербург, Северная Осетия и Республика Башкортостан.

Соревнования проходили в два этапа. На первом, творческом, участники снимали видео об учителях, использующих цифровые технологии в работе, а также готовили посты о проведении интерактивные задания онлайн-турнира по теме «Цифровая грамотность», который прошел на площадке интерактивного образовательного проекта «Изучи интернет — управляй им».

Победители были объявлены на вебинаре, который прошел на VK-площадке

«Безопасная информационная среда детства». Участники онлайн-семинара посмотрели лучшие видеоролики, снятые командами на творческом этапе марафона, а также познакомились с итогами отчета «Взрослые и дети в интернете: альтернативные цифровые реальности», который позволяет проследить в динамике, чем интересуются юные пользователи в Сети, какими цифровыми привычками обладают, с какими угрозами сталкиваются и какие меры принимают взрослые для обеспечения их безопасности в онлайне.

— Семейный IT-марафон — прекрасная возможность проверить уровень цифровой грамотности, улучшить навыки работы с современными технологиями, научить людей разных поколений говорить на одном языке. “Ростелеком” уделяет большое внимание информационной безопасности в Сети и повышению цифровой грамотности населения. Компания активно образовательные проекты и считает важным развивать у детей и подростков навыки безопасного использования интернета. В школах и детских библиотеках мы регулярно проводим познавательные уроки о кибербезопасности, знакомим учителей информатики с методами противодействия интернет-злоумышленникам. Также мы подготовили специальный онлайн-курс для родителей, который рассказывает, как защитить ребенка от рисков в Сети. Считаем, что чем больше будут писать и говорить об этой теме, тем выше будет уровень цифровой грамотности и родителей, и детей, и педагогов, и других заинтересованных лиц, — сказала директор департамента внешних коммуникаций и корпоративной социальной ответственности «Ростелекома» Юлиана Соколенко.

В пресс-службе «Ростелекома» отметили, что все победители чемпионата получат дипломы и развивающие гаджеты, призы будут отправлены почтой. Участники онлайн-турнира могут скачать электронный сертификат в личном кабинете на сайте проекта «Изучи интернет — управляй им».

Все победители тут

Ранее были названы победители киноконкурса «Прилет Чайки»

Реклама. ПАО «Ростелеком»

ОГРН 1027700198767

ИНН 7707049388

г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, наб Синопская, д. 14, литера А

www.rt.ru