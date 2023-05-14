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НовостиОбщество14 мая 2023 12:01

В Ярославле с 15 мая начинают ремонтировать проспект Фрунзе

Обновлять будут участок от Московского проспекта до улицы Академика Колмогорова
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле с 15 мая начинают ремонтировать проспект Фрунзе

В Ярославле с 15 мая начинают ремонтировать проспект Фрунзе

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле завтра, 15 мая, начинают ремонтировать участок проспекта Фрунзе. Обновлять будут участок от Московского проспекта до улицы Академика Колмогорова.

— Данный участок дороги пришел в ненормативное состояние. Из-за большого траффика автотранспорта здесь образовалась колейность. У нас есть множество предписаний от сотрудников ГИБДД. По контракту подрядчику предстоит заменить верхний слой асфальтового покрытия, заменить ливневые и сетевые колодцы, нанести новую разметку и установить дорожные знаки. Работы на узкой части проспекта Фрунзе планируется проводить в ночное время, — рассказал заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Николай Степанов.