В Ярославле с 15 мая начинают ремонтировать проспект Фрунзе Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле завтра, 15 мая, начинают ремонтировать участок проспекта Фрунзе. Обновлять будут участок от Московского проспекта до улицы Академика Колмогорова.

— Данный участок дороги пришел в ненормативное состояние. Из-за большого траффика автотранспорта здесь образовалась колейность. У нас есть множество предписаний от сотрудников ГИБДД. По контракту подрядчику предстоит заменить верхний слой асфальтового покрытия, заменить ливневые и сетевые колодцы, нанести новую разметку и установить дорожные знаки. Работы на узкой части проспекта Фрунзе планируется проводить в ночное время, — рассказал заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Николай Степанов.