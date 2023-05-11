В Ростовском районе в ДТП пострадали пять человек Фото: УМВД по Ярославской области

В Ростовском районе вчера, 10 мая, примерно в 18 часов на дороге "Петровск-Караш-Захарово" произошло ДТП. Легковушка «Рено», за рулем которой был 40-летний мужчина, вылетела с обочины дороги.

- В результате ДТП госпитализированы: водитель, пассажиры – 29-летний мужчина, женщины 40, 43 и 68 лет. На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.