В Ярославской области на «Золотом кольце» перевернулась легковушка с тремя людьми Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославской области вчера, 10 мая, примерно в 11 часов на трассе "Золотое кольцо" в районе деревни Грибаново Угличского района произошло ДТП.

Легковушка «Фольксваген», за рулем которого был 36-летний мужчина, вылетела в кювет и там опрокинулась. В машине, помимо водителя, ехали еще две женщины. Все троим назначили амбулаторное лечение.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики. Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.