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НовостиОбщество11 мая 2023 12:12

Вокруг Юбилейного парка в Ярославле начали устанавливать ограждение

Благоустройство парка должно быть завершено к 20 августа
Полина Вачнадзе
Ограждение в Юбилейном парке будет сделано из габионов.

Ограждение в Юбилейном парке будет сделано из габионов.

Фото: Мэрия Ярославля

В Юбилейном парке Ярославля приступили к монтажу забора. Сейчас работы ведутся со стороны улицы Чкалова.

- Ограждение будет сделано из габионов*. После планируется проведение работ по высадке на них зеленых насаждений. В настоящий момент работы ведутся согласно графику. Но есть замечания от жителей. Они обратили внимание, что инертные материалы для габионов складируется вблизи площадки для воркаута и не огорожены. С подрядной организацией проговорили данный вопрос. В ближайшее время подрядчик установит временное ограждение, - сообщил директор ДГХ Ярослав Овчаров.

Помимо установки забора, в Юбилейном парке должны сделать дорожки из тротуарной плитки и установить дополнительное освещение. Благоустройство должно быть завершено к 20 августа.

*Габион - это объемная сетчатая конструкция из металлической проволоки, наполненная различными природными материалами.