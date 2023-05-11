В Рыбинске дом семьи Сигсонов передали общественникам

Администрация Рыбинска передала в АНО дом, в котором жила семья сына фотографа Андрея Сигсона.

Администрация Рыбинска передала в безвозмездное пользование автономной некоммерческой организации дом, в котором жила семья сына фотографа Андрея Сигсона. Он известен тем, что первым в мире начал снимать снежинки.

- Департамент имущественных и земельных отношений подписал договор о безвозмездном пользовании с АНО «Дом семьи Сигсона». Неравнодушные, активные жители будут восстанавливать и содержать дом в надлежащем виде, развивать культурные традиции, народное художественное творчество. Будем помогать этому замечательному проекту, - сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Особняк, который является исторической достопримечательностью города, до 2020 года был жилым. После расселения он стал прекрасной добычей для мародеров, но на дом вовремя обратили внимание общественники и не дали его разграбить. Сейчас в особняке проходят концерты и праздники.