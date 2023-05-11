Заместителем председателя ярославского правительства стал Денис Хохряков

В правительстве Ярославской области произошли кадровые перестановки. Фото: Правительство Ярославской области

В правительстве Ярославской области произошли кадровые перестановки. Об изменениях сообщил глава региона Михаил Евраев.

Денис Хохряков, которые ранее возглавлял департамент имущественных и земельных отношений, назначен заместителем председателя правительства области. Он будет курировать департаменты имущественных и земельных отношений, лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования.

Обязанности главы департамента строительства региона теперь исполняет Александр Гаврилов. Бывший руководитель депстроя Сергей Гончар ушел с должности по собственному желанию.

- Александр Гаврилов работает в «Яргосстройэкспертизе» с 2007 года, и ни одно серьезное решение о строительстве не обходится без его участия, - сказал Михаил Евраев.

Исполнение обязанностей руководителя ГАУ «Яргосстройэкспертиза» возложено на начальника отдела ценообразования и сметного нормирования Маргариту Забелину.