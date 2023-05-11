Парк на Даманском острове в Ярославле может быть передан москвичам

Парк на Даманском острове в Ярославле могут передать москвичам в рамках концессионного соглашения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парк на Даманском острове в Ярославле может быть передан в концессию московской компании. С предложением о сотрудничестве вышел столичный парк аттракционов «Сказка». Однако четкой концепции развития на данный момент не представлено.

Как сообщила на заседании комиссии муниципалитета по экономике и развитию директор МУП «Дирекция городских парков культуры и отдыха города Ярославля» Вера Виноградова, совещания по вопросам сотрудничества пройдет в конце мая. В нем должен принять участие мэр Артем Молчанов.

В областном центре сейчас открыты шесть парков, но доход приносят только два, в том числе, парк на Даманском.