В Дзержинском районе Ярославля сгорели три автомобиля

В Ярославле сгорели три автомобиля. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Дзержинском районе Ярославля сгорели три машины.

В 17:34 10 мая поступил вызов на улицу Строителей. Рядом со зданием службы судебных приставов загорелся автомобиль. По предварительным данным, ЧП произошло в момент передачи иномарки от должника взыскателю - от мужа жене. Как только женщина села в машину и завела ее, автомобиль загорелся.

- Ликвидация пожара в 17:50. Уничтожена Toyota Land Cruiser Prado. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЯС по Ярославской области.

А через несколько часов, в два ночи 11 мая, заполыхали автомобили во дворе на улице Волгоградской. На место выезжали 7 человек личного состава и две единицы техники. Чтобы потушить машины, понадобилось около 40 минут.

- Уничтожен легковой автомобиль «Лада», поврежден моторный отсек и салон легкового автомобиля «Киа». Пострадавших нет,- уточнили в МЧС.