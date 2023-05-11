В Ярославле во время пьяной ссоры зарезали мужчину

В Ярославле 9 мая зарезали мужчину.
Фото: Полина Вачнадзе
9 мая на улице Красноборской в Заволжском районе Ярославля обнаружили труп мужчины с ножевым ранением груди. По подозрению в совершении убийства сотрудниками уголовного розыска задержан 34-летний ярославец.
По предварительным данным, он вместе с потерпевшим отмечал праздник, но мирные посиделки закончились конфликтом.
- Подозреваемый нанес мужчине колото-резаное ранение в область грудной клетки. В результате полученной травмы 43-летний потерпевший скончался на месте преступления, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.
Возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос о об избрании меры пресечения задержанному. Он свою вину не признает.
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