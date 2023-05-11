В Рыбинске на семь ночей закроют для проезда Волжский мост

В Рыбинске с 16 мая на семь ночей закроют для проезда Волжский мост. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске с 16 мая на семь ночей закроют для проезда Волжский мост.

- В ночь с 10 на 11 мая подрядная организация «ЕКС» завершила проведение демонтажных работ с левой стороны моста на пролете №4. С 16 мая начинается новый этап с перекрытием в течение семи ночных смен. Пешеходное движение по тротуару будет открыто, - сообщили в администрации города.

С 00:10 16 мая тяжелая техника приступит к работам на пролете №7. Параллельно подрядчик монтирует опалубку и готовит к заливке плиты, идет зачистка арок над судоходными пролетами.

- В дальнейшем на конструкции восстановят бетонный слой и покрасят в светло-серый цвет, - рассказал заместитель главы по архитектуре и градостроительству Алишер Рустамов.